Одно из самых обсуждаемых кадровых решений последнего времени – уход Юрия Чайки с поста генерального прокурора и его переход на должность полпреда президента на Северном Кавказе. Некоторые эксперты принялись делать поспешные выводы и называть новое назначение чуть ли не почетной пенсией. Но если разобраться, все с точностью до наоборот: Северо-Кавказский округ – один из самых непростых макрорегионов, ситуация с нацпроектами там требует повышенного внимания федерального центра. Назначение Чайки на новую ответственную должность говорит о высоком доверии к нему со стороны президента.

Одно из самых обсуждаемых кадровых решений последнего времени – уход Юрия Чайки с поста генерального прокурора и его переход на должность полпреда президента на Северном Кавказе. Некоторые эксперты принялись делать поспешные выводы и называть новое назначение чуть ли не "почетной пенсией". Но если разобраться, все с точностью до наоборот: Северо-Кавказский округ – один из самых непростых макрорегионов, ситуация с нацпроектами там требует повышенного внимания федерального центра. Назначение Чайки на новую ответственную должность говорит о высоком доверии к нему со стороны президента.В нынешней конструкции политической системы Россииполпредство является важным шагом к дальнейшему развитию карьеры. В своевремя полномочными представителями президента были первый замглавыадминистрации президента Сергей Кириенко, спикер Совета Федерации ВалентинаМатвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие влиятельныечиновники.Переход Чайки на полпредство может стать для бывшегогенпрокурора очередной ступенью вверх. В момент назначения президент не всегдавстречается с новыми чиновниками. В лучшем случае все ограничиваетсяофициальными сообщениями, а то и вовсе фотографией. Однако с Чайкой Путинвстретился, да к тому же в присутствии его преемника на посту генеральногопрокурора.Атмосфера на встрече была теплой, Путин благодарил Чайку запроделанную работу и достигнутые результаты. Очевидно, что новый полпред на Северном Кавказе может рассчитывать на поддержку Кремля, а его слово ввысоких властных кабинетах по-прежнему будет иметь максимальный вес.Более того, Чайка остается в Совете безопасности, роль которого в связи споследними событиями явно усиливается. Членство в Совбезе – солидныйадминистративный ресурс.До Чайки на Северном Кавказе было четверо полпредов. Бывшийгенпрокурор приходит в регион с самой высокой должности. Так, АлександрХлопонин был губернатором Краснодарского края, Сергей Меликов – первымзамначальника штаба МВД, Олег Белавенцев руководил крупным обороннымпредприятием, а Александр Матовников был замначальника Генерального штаба."Хотя их работа была довольно успешной, сам фактвысокой ротации в этой должности показывал, что на этой позиции требуется болеестатусный политик и управленец", – отмечает "".За Чайку играет целый ряд немаловажных факторов. Онвозглавлял Генеральную прокуратуру в течение 14 лет и хорошо известен нафедеральном уровне. Чайка прекрасно знаком со спецификой работыправоохранительных органов, которым в последнее время приходилось многозаниматься северокавказской повесткой. Вспомнить хотя бы дело Арашуковых.Держать удар Чайка умеет, да и навыками дипломата бывшийгенпрокурор не обделен. За последние годы подчиненное ему ведомство активнозанималось защитой прав предпринимателей, многие из которых оказались поднеобоснованным и даже заказным преследованием. Кавказ – дело тонкое, поэтомутвердость характера, а также мудрость и тактичность дипломата там не менееважны, чем наличие административного ресурса и возможности заручиться поддержкой силовых органов.Очевидно, что одним из основных направлений работы Чайки напосту полпреда будет реализация национальных проектов. Эксперты неоднократноотмечали, что важнейшим фактором в этой работе является эффективностьправоохранительных органов. По всей видимости, у бывшего генпрокурора окажетсядостаточно инструментов для воздействия на правоохранителей и представителейорганов власти. Расслабиться чиновникам Чайка явно не даст.Кстати, в его назначение на должность полпреда хорошо вписывается ликвидация Министерства по делам Северного Кавказа. Упразднение ведомствапоможет избежать дублирования полномочий, что повысит эффективность политикифедерального центра на местах. Все это делает полпреда ключевой фигурой в этомнепростом регионе.Напомним, Генеральную прокуратуру Юрий Чайка возглавлял с2006 года. В понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил емуперейти на работу полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Новым главойнадзорного ведомства стал 44-летний Игорь Краснов.