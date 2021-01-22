Стабилизация ситуации стала возможной благодаря действующим в регионе профилактическим мерам.

Коллективный иммунитет по коронавирусу среди жителей Владимирской области составляет порядка 20 процентовОб этом на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе,сообщила пресс-секретарь областного Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.Представитель ведомства заявила, что эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в регионе можно назвать стабильной и спокойной. На протяжении последних нескольких дней не регистрируется роста заболеваемости Covid-19. Однако говорить о снятии ограничений или послаблении требований пока рано.Стабилизация ситуации стала возможной благодаря действующим в регионе профилактическим мерам. Кроме того, у населения стал формироваться коллективный иммунитет к заболеванию, который во Владимирской области составляет порядка 20 процентов.С июня 2020 года Роспотребнадзор проводит в 25 регионах страны масштабные исследования на наличие у населения коллективного иммунитета. К участию в них методом случайной выборки привлечено более 61 тысячи человек. Исследования показали, что популяционный иммунитет присутствует у 25 процентов жителей страны. Причем в городах показатели выше, чем в сельской местности, что обусловлено особенностью эпидпроцесса. Максимальный показатель коллективного иммунитета – у детей до 6 лет (42 процента из числа обследованных), у детей от 7 до 13 лет (38 процентов из числа обследованных). Среди профессиональных групп высоким коллективным иммунитетом обладают медицинские и педагогические работники, работники торговли и транспорта. Среди сотрудников производственных предприятий, напротив, этот показатель низкий. Их работа была организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, и сами предприятия либо не работали, либо внутри коллективов были минимальные контакты сотрудников.