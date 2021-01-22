За сутки скончались 8 больных.

За сутки скончались 8 больных.Общее количество погибших за время пандемии достигло 623.За сутки заболели еще 154 человека.Выздоровели 149 пациентов.Всего во Владимирской области выявлено 22130 больных.Из них 19424 человека уже выздоровели.