Старый скин учит молодого:
- Сынок, представь себе - идешь ты по городу. Вдруг, навстречу тебе идет странно одетый человек, с длинными волосами, улыбается и гитара из-за спины торчит… Знай сынок, это хиппи - драться не любят и не умеют. Таких надо жестоко бить.
- А теперь представь — идешь ты по городу, навстречу тебе идет грязный, с волосами, крашеными в яркие цвета и торчащими во все стороны, — это панк. Драться он любит, но не умеет, можно поразвлечься.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет длинноволосый человек в косухе, с бутыкой пива. Знай сынок, это металист - драться не любит, но умеет. Можно бить, но лучше не связываться.
- И представь себе четвертый вариант - идешь ты по лесу, и вдруг из кустов вылезает длинноволо
еще анекдот!