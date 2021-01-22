Летом 2021 года в Белоруссии должен был пройти чемпионат мира по современному пятиборью. Однако этим планам оказалось не суждено сбыться. Об отмене соревнований в вотчине Александра ..

Летом 2021 года в Белоруссии должен был пройти чемпионат мира по современному пятиборью. Однако этим планам оказалось не суждено сбыться. Об отмене соревнований в вотчине Александра Лукашенко объявил Международный союз современного пятиборья (UIPM), передает "". Причину такого решения организаторы озвучивать не стали.