Сколько бы Лукашенко ни посадил народу, это вызовет только озлобление у белорусского общества. Протест можно обезглавить только тогда, когда есть у него есть руководство, заявил политолог Лев Марголин.

Сколько бы Лукашенко ни посадил народу, это вызовет только озлобление у белорусского общества. Протест можно обезглавить только тогда, когда есть у него есть руководство, заявил политолог Лев Марголин.Темп белорусского протеста значительно снизился. Многие эксперты сходятся во мнении, что у людей опускаются руки.Политолог Лев Марголин сообщил, что массовые акции затаились лишь на время. Эксперт подчеркнул, что ситуация в социальной сфере будет ухудшаться с каждым днем – у граждан станут стремительно снижаться доходы.Уже к весне Лукашенко будет вынужден просить помощи у российских коллег, убежден политолог. При этом, по словам Марголина, Лукашенко не получит денег от Кремля.Стоит отметить, что на текущий год в Белоруссии запланированы выборы в местные советы. Политолог предположил, что власти намерены отсеивать уличных лидеров.Что касается самого Лукашенко, то он планирует "загнать всех под плинтус". Марголин считает, что Батька рискует допустить ряд стратегических ошибок, которые выйдут ему боком.Напомним, что народные волнения начались в Белоруссии в августе прошлого года. Лукашенко был объявлен победителем на президентских выборах. Несогласные с официальными итогами люди убеждены, что легитимным лидером страны стала Светлана Тихановская.