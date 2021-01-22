Ситуация с распространением COVID-19 в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 580 летальных исходов.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-01-2021-chislo-zabolevshix-covid-19-rossiyan-za-sutki-vyroslo-na-21-tysyachu.html" target="_blank">Число заболевших COVID-19 россиян за сутки выросло на 21 тысячу</a> - Ситуация с распространением COVID-19 в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 580 летальных исходов.
[url=https://33live.ru/novosti/22-01-2021-chislo-zabolevshix-covid-19-rossiyan-za-sutki-vyroslo-na-21-tysyachu.html]Число заболевших COVID-19 россиян за сутки выросло на 21 тысячу[/url] - Ситуация с распространением COVID-19 в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 580 летальных исходов.