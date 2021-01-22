В июле 2020 года водитель автобуса «ЛИАЗ», осуществляя пассажирские перевозки по маршруту, не справилась с управлением и выехала на тротуар остановки общественного транспорта...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли две женщины.Установлено, что в июле 2020 года водитель автобуса «ЛИАЗ», осуществляя пассажирские перевозки по маршруту, не справилась с управлением и выехала на тротуар остановки общественного транспорта около дома 13 на Краснодонской улице в г. Москве, где совершила наезд на двух пешеходов.В результате дорожно-транспортного происшествия, находившиеся на остановке пешеходы, получили телесные повреждения, от которых одна из них скончалась на месте, вторая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.В отношении водителя автобуса была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28