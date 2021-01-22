Понимают ли рассказ «Чук и Гек» современные школьники? Говорим о творчестве Аркадия Гайдара в День его
<a href="https://33live.ru/novosti/22-01-2021-govorim-o-tvorchestve-arkadiya-gajdara-v-den-ego-rozhdeniya.html" target="_blank">Говорим о творчестве Аркадия Гайдара в День его рождения.</a> - Понимают ли рассказ «Чук и Гек» современные школьники? Говорим о творчестве Аркадия Гайдара в День его
[url=https://33live.ru/novosti/22-01-2021-govorim-o-tvorchestve-arkadiya-gajdara-v-den-ego-rozhdeniya.html]Говорим о творчестве Аркадия Гайдара в День его рождения.[/url] - Понимают ли рассказ «Чук и Гек» современные школьники? Говорим о творчестве Аркадия Гайдара в День его