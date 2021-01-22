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<a href="https://33live.ru/novosti/22-01-2021-govorim-o-tvorchestve-arkadiya-gajdara-v-den-ego-rozhdeniya.html" target="_blank">Говорим о творчестве Аркадия Гайдара в День его рождения.</a> - Понимают ли рассказ «Чук и Гек» современные школьники? Говорим о творчестве Аркадия Гайдара в День его