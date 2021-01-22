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<a href="https://33live.ru/novosti/22-01-2021-igor-igoshin-v-prioritete-ispolnenie-polozhenij-poslaniya-prezidenta.html" target="_blank">Игорь Игошин: в приоритете исполнение положений Послания Президента</a> - В Госдуме началась весенняя сессия - финальная для 7-го созыва. Какие цели и задачи ставят перед собой парламентарии рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин.