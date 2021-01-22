Сейчас наш еженедельный сетевой обзор. Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе, расскажет Мария Платанюк.

Сейчас наш еженедельный сетевой обзор. Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе, расскажет Мария Платанюк.Завьюженные дороги. Города и посёлки в снегу. Иордани и колядки-онлайн. Световой лес и гербы владимирских улиц. Самое интересное сетевое - в одном обзоре. Прямо сейчас.Такого снегопада давно не помнят здешние места. Снимки и видео из группы «Подслушано Вязники». Заснеженная железнодорожная станция, проезд по заметённым улицам. За 12 часов в городе выпало 26 сантиметров снега. Здесь же местная вышка. Её украсила кристаллическая изморозь. Иней покрыл всё сооружение. Рекордный снегопад – повод усилить бдительность на дорогах. Сеть переполнена фото и видео аварий.В вязниковском паблике - ДТП на трёхсотом километре федеральной трассы М-7.Аварии и на дороге Вязники-Ковров. ДТП с участием нескольких автомобилей на Ручьёвской дамбе.А это видео из «AlexAutoLive». Пешеход игнорируя все правила просто идёт на красный.В Александровском паблике - и история щенков, оставленных на морозе вдоль дороги. У автора видео дрогнуло сердце. Малышей забрал с собой.Жители региона отметили Крещение. Как вы провели Крещенскую ночь?- один из самых частых вопросов на минувшей неделе.Это иордань на реке Лух.А это хроника крещенских купаний в Гусь-Хрустальном. В купель при храме-часовне святой великомученицы Варвары погрузились 60 человек. А в селе Черсево окунулись почти 200.Световой лес - одно из самых необычных явлений, которое впечатлило интернет- пользователей. Репосты - во многих сообществах.Как пишут в сети, в морозы световые столбы были замечены в Камешкове и Коврове. Тут же мемы - без представителей внеземных цивилизаций не обошлось. Световой лес - разновидность гало. Образуется от источников искусственного освещения. К примеру, фонарей. Свет отразился от плоских ледяных кристаллов в воздухе.Иногда дикая природа ближе, чем кажется. Во Владимире вновь замечена лиса. Кадры сняты на улицах Разина и Диктора Левитана. Лиса подъедала кошачий корм. Люди опасаются, что животное – переносчик бешенства. По словам пользователей, недалеко и детская площадка. А следующие кадры от Юлии Юдиной. В деревне Погост в кадр попал белоснежный зверёк. Судя по всему это ласка. В белом снегу её выдают только нос и бусинки чёрных глаз.Чем заняться зимой? Один из жителей Простоквашино, помнится, увлекался фотоохотой. А вот Игорь Сухобросов из деревни Травинино отправился на фоторыбалку. О необычном увлечении земляка рассказал паблик «Подслушано Судогда».- Отпустить мне тебя не жалко, не за рыбой пришёл на рыбалку. Поймал - отпусти! Сорвалось - не грусти.На сетевых фото- и новые достопримечательности. Вы думали, Эйфелева башня только в Париже?В «Киржач онлайн» вот такое Эйфелево чудо. Новогодняя ель, которая напоминает символ столицы Франции.А у владимирских улиц появились свои гербы. Их нарисовал владимирский блогер Иван Медведев. Об уличной геральдике рассказала группа «Есть места! Владимир». Здесь и Большая Нижегородская - с голубями и централом, суровая Северная. Историческая Большая Московская. Горького - с пробками.Завершаем обзор бодрящим видео из личного, и, пожалуй, уникального архива Юрия Туманова.На черно-белых кадрах 1994 года владимирские моржи из клуба «Сунгирь». Многие любители зимнего закаливания научились ценить пользу холода именно в нём. Новый день подарит новые кадры. Обсудим их, как обычно, вместе, ровно через неделю. До встречи.«Вести-Владимир» на связи – и в whatsapp +7-919-019-62-62.Ждем и ваших интересных историй.