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<a href="https://33live.ru/novosti/22-01-2021-kipr-gotovitsya-otkryt-granicu-dlya-turistov.html" target="_blank">Кипр готовится открыть границу для туристов</a> - С 1 марта границы Кипра будут открыты для туристов из всех стран мира, передает . Все отдыхающие, приезжающие из-за границы, обязуются представить тест, свидетельствующий о том, что они не ..