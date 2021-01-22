Водолазы ищут пропавших на Оке рыбаков. По словам родственников, мужчины 50 и 55-ти лет уехали на снегоходе в Рязанскую область и не вернулись. В МЧС отмечают, что заявка на поиск двоих рыбаков,

Водолазы ищут пропавших на Оке рыбаков. По словам родственников, мужчины 50 и 55-ти лет уехали на снегоходе в Рязанскую область и не вернулись. В МЧС отмечают, что заявка на поиск двоих рыбаков, которые могли провалиться под лёд на реке Ока, поступила к ним днём 22 января. Поиски шли в том числе и на территории нашей