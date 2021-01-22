Сигнал тревоги о возгорании в многоквартирном доме поступил накануне с улицы Чкалова, 8.

Сигнал тревоги о возгорании в многоквартирном доме поступил накануне с улицы Чкалова, 8.Пожарные обнаружили сильное задымление в квартире. В дыхательных аппаратах проникли в квартиру, не дали распространиться огню по всей квартире и оперативно ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество одной комнаты. Спасены 2 человека, эвакуированы из подъезда 3, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.