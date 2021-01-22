Водитель рассказал, что во время движения по маршруту в салоне автобуса неизвестный разбил огнетушителем стекло двери, после чего распылил содержимое баллона...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в вандализме.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о противоправных действиях на улице Академика Королева. К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратился 44-летний водитель автобуса. Мужчина рассказал, что во время движения по маршруту в салоне автобуса неизвестный разбил огнетушителем стекло двери, после чего распылил содержимое баллона в кабине. Сумма материального ущерба от противоправных действий составила более 37 тысяч рублей.Сотрудниками полиции злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 35-летний житель столицы.Дознанием ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». Также в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29