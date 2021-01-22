Всего в 2021 году на объект планируется потратить 800 млн рублей.

Владимирская область получила второй транш на строительство Рпенского проезда. Сумма трансферта составила 200 млн рублей.Напомним, что ранее региону уже выделили 500 млн рублей на возведение автомагистрали. Подрядчик уже найден. Им стал «ДСУ-3».Работы по исполнению контракта начались ещё в ноябре и не прекращались даже в новогодние праздники. Всего в 2021 году на объект планируется потратить 800 млн рублей.Полная его стоимость составляет 2,47 млрд рублей.