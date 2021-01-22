Ассоциация родительских комитетов и сообществ обратилась к родителям с призывом уберечь детей от участия в несанкционированных акциях. Организаторам подобных мероприятий выгодны любые провокации, предупредили общественники.

Ассоциация родительских комитетов и сообществ обратилась к родителям с призывом уберечь детей от участия в несанкционированных акциях. Организаторам подобных мероприятий выгодны любые провокации, предупредили общественники.Управляемые из-за рубежа популярные соцсети призывают подростков выйти на несанкционированную акцию 23 января, говорится в обращении. Школьники воспринимают это как приглашение на "веселую тусовку", где можно "оторваться по полной", отмечают общественники."Организаторам акции выгодны любые провокации, лишь бы развязать кровавую бойню. Наши дети уготованы в качестве "пушечного мяса", прикрываясь которым зарубежные дирижеры собираются осуществлять оранжевую революцию в России", – сказано в ассоциации.Общественники напомнили, что вовлечение несовершеннолетних в политические акции запрещено законом. Но и дети, участвующие в таких мероприятиях, могут понести наказание, говорится в заявлении.В ассоциации призвали родителей рассказать детям об опасности участия в незаконных акциях, об уроках прошлых революций и ответственности за свою жизнь и будущее страны."Проконтролируйте, чтобы они были дома в этот неспокойный день. Будьте бдительны! Берегите своих детей!" – сказано в обращении.За участие в незаконной акции гражданина может ждать штраф в размере от 10 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо арест до 15 суток (ст. 20.2 КоАП). За применение силы к сотруднику полиции грозит уголовное наказание – до 10 лет лишения свободы (ст. 318 УК РФ).Задержание несовершеннолетнего на незаконной акции может обернуться проблемами как для самого ребенка, так и для его родителей, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Если законный представитель не выходит на связь, несовершеннолетнего могут отправить в спецприемник на срок до 30 суток, уточнил он.Вишневский напомнил, что после митинга на Марсовом поле 2017 году полиция задержала 17-летнюю девушку из другого города. Ее отправили в спецприемник. Мать забрала дочь лишь через сутки.После незаконных акций несовершеннолетних приходится вытаскивать из полиции, отметила зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. "Дети больше всего подвержены любым воздействиям. Если толкнуть ребенка, то он может упасть, а отличие от взрослого, который удержится на ногах. Дети теряются, не знают, что делать. Они не знают ни УК, ни УПК", – сказала правозащитник.