Злоумышленник вскрыл дверь в помещение магазина по продаже мобильных телефонов и аксессуаров, расположенном на улице Красная Пресня...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже из организации на сумму 600 тысяч рублей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от менеджера организации о том, что неизвестный вскрыл дверь в помещение магазина по продаже мобильных телефонов и аксессуаров, расположенном на улице Красная Пресня. Разбив витрины, он похитил мобильные телефоны различных марок. Общий материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ботанической улице задержали подозреваемого – 34-летнего жителя столицы. Со слов злоумышленника похищенное имущество он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60