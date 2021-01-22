В феврале 2020 года в вагоне электропоезда один из пассажиров упал, имитируя внезапный приступ. В это время его сообщники стали выкрикивать фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции...

«Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хулиганстве.Как сообщалось ранее, в феврале 2020 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии, один из пассажиров упал, имитируя внезапный приступ. В это время его сообщники стали выкрикивать фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции. Тем самым искусственно спровоцировали тревогу у граждан, находившихся рядом. Злоумышленники призывали всех спешно покинуть вагон, дестабилизировав тем самым нормальную работу метрополитена и создав угрозу для пассажиров.Все участники хулиганских действий были задержаны. Ими оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что обвиняемые заранее спланировали совершение противоправного деяния на территории столичного метро.Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ. Дело впоследствии было переквалифицировано на часть 2 статьи 213 УК РФ и передано в Следственное управление УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.