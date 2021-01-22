Ключи от 19 полноприводных автомобилей «Нива» и 9 «УАЗ Патриот» будут вручены руководителям районных больниц.

В понедельник, 25 января, во Владимире состоится торжественная передача 28 легковых автомобилей учреждениям здравоохранения региона. Ключи от 19 полноприводных автомобилей «Нива» и 9 «УАЗ Патриот» будут вручены руководителям районных больниц.Новый автотранспорт предназначен для поликлиник учреждений здравоохранения, расположенных в сельской местности, посёлках и малых городах. Машины закуплены в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021-2025 годы».