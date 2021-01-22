Выключать свет у должников или не применять к ним эту крайнюю меру воздействия. У нас в гостях представители двух партий с разными точками зрения. Кого поддержите Вы в этой дискуссии? И
<a href="https://33live.ru/novosti/22-01-2021-pozicii2-otklyuchat-li-svet-za-dolgi.html" target="_blank">Позиции#2. Отключать ли свет за долги?</a> - Выключать свет у должников или не применять к ним эту крайнюю меру воздействия. У нас в гостях представители двух партий с разными точками зрения. Кого поддержите Вы в этой дискуссии? И
[url=https://33live.ru/novosti/22-01-2021-pozicii2-otklyuchat-li-svet-za-dolgi.html]Позиции#2. Отключать ли свет за долги?[/url] - Выключать свет у должников или не применять к ним эту крайнюю меру воздействия. У нас в гостях представители двух партий с разными точками зрения. Кого поддержите Вы в этой дискуссии? И