Выключать свет у должников или не применять к ним эту крайнюю меру воздействия. У нас в гостях представители двух партий с разными точками зрения. Кого поддержите Вы в этой дискуссии? И

Выключать свет у должников или не применять к ним эту крайнюю меру воздействия. У нас в гостях представители двух партий с разными точками зрения. Кого поддержите Вы в этой дискуссии? И какова Ваша точка зрения? Присоединяйтесь к беседе.