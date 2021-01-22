Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка обеспечения жильем детей-сирот.
Вязниковской
межрайонной прокуратурой проведена проверка обеспечения жильем дете
й-
сирот
.
Выявлено
нарушение жилищных прав двух
местных
жителей. Они
в несовершеннолетнем возрасте
остались
без родительского попечения. По достижении ими возраста 18 лет
у них
возникло право на получение жил
ья
.
Были
включены в список подлежа
щих
обеспечению жилыми помещениями.
Но до сих пор
настоящего времени
жильем они
не обеспечены, чем нарушаются их конституционные права на жилище, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Межрайонным прокурором в
Вязниковский
городской суд были направлены иска, по которым
администраци
ю
Вязниковского
района обязали пострадавших жильем по договору найма
. Исполнение
находится на контроле межрайонной прокуратуры.