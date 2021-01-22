Несмотря на снижение числа участников протестных акций, противостояние президента Александра Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке. Об этом пишет журналист Петр Кузнецов.

Несмотря на снижение числа участников протестных акций, противостояние президента Александра Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке. Об этом пишет журналист Петр Кузнецов.Одно из крупнейших предприятий страны – "Беларуськалий" – заявляет, что готово восстановить на работе уволенных за политические взгляды. Все ради контракта с норвежской компанией Yara, которая закупает белорусскую продукцию для производства удобрений, отметил Кузнецов.Если норвежцы откажутся от контрактов из-за ситуации в республике, то режим Лукашенко потеряет существенный источник поступления валюты, пишет обозреватель. Для власти это будет сильным ударом, считает Кузнецов.Кроме того, он напомнил о лишении Минска права провести Чемпионат мира по хоккею. Организаторы сомневаются, что белорусские власти способны обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков. "Чувствительный урок", – комментирует журналист.Режим Лукашенко стал токсичным для зарубежных игроков, считает Кузнецов. По его мнению, страна в любой момент может оказаться в международной изоляции."Несмотря на "стихшие" протесты, накал противостояния общества и власти в самых различных формах приближается к критическому уровню, если еще не", – пишет журналист в своем телеграм-канале.Оппозиция не признает итоги президентских выборов 9 августа и призывает Александра Лукашенко уйти в отставку. Снизить накал протестных настроений глава государства надеется с помощью реформ.В начале феврале пройдет съезд Всебелорусского народного собрания. Оно должно определить пути политического и экономического развития республики. Кроме того, к концу года будет подготовлен проект новой конституции Белоруссии.