Общепит может ждать послабления в работе. Об этом на очередном корона-брифинге заявил первый зам. губернатора Сергей Шевченко. В частности, речь зашла о работе кафе и ресторанов в ночное

Общепит может ждать послабления в работе. Об этом на очередном корона-брифинге заявил первый зам. губернатора Сергей Шевченко. В частности, речь зашла о работе кафе и ресторанов в ночное время. Шевченко сказал, что вопрос по послаблениям в работе общепита будет подниматься уже на следующей неделе. С его слов, власти “постараются пойти навстречу бизнесу”, впрочем, опираться в