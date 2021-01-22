Добиваются увеличения финансирования заочного обучения. В Октябрьском районном суде завершено рассмотрение дела по иску 8-й вечерней школы Владимира к Департаменту образования области. В

Добиваются увеличения финансирования заочного обучения. В Октябрьском районном суде завершено рассмотрение дела по иску 8-й вечерней школы Владимира к Департаменту образования области. В 2019-м году резко уменьшилось финансирование на работу с заочниками. Директор добивается отмены соответствующих распоряжений областной администрации. При этом представитель Департамента образования обратил внимание на перечень требований города к образовательному процессу в 8-й