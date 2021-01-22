Накануне Дня российского студенчества сотрудники полиции побеседовали с ребятами из московских вузов в ходе онлайн-конференции...

В преддверии праздника сотрудники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и представитель ОС провели акцию «Студенческий десант», выступив с лекциями перед учениками высших учебных заведений в онлайн формате.Накануне Дня российского студенчества сотрудники полиции вместе с членом Общественного совета Анной Гурченковой провели с ребятами из московских вузов онлайн-конференцию, чтобы подробно рассказать о работе в полиции и о трудоустройстве в органы внутренних дел.Заместитель начальника ООДУУПиПДН подполковник полиции Олеся Почтовая осветила нюансы работы участковых уполномоченных полиции и сотрудников отделений по делам несовершеннолетних.Психолог ОМПО лейтенант внутренней службе Павел Королев поделился навыками поддержания социально-психологического климата в служебных коллективах, а также рассказал о профессионально психологическом отборе кандидатов при поступлении на службу.Старший инспектор по пропаганде безопасности движения ОБ ДПС ГИБДД капитан полиции Евгений Орлов сообщил об условиях поступления на службу инспектором ДПС, о преимуществах и льготах, которые распространяются на сотрудников МВД.Инструктор ОПП лейтенант внутренней службы Михаил Павлик рассказал о должной физической подготовке кандидатов и сотрудников.В конце онлайн-лекции Анна Гурченкова поговорила со студентами о своей деятельности и о роли Общественного совета в целом: как взаимодействует ОС с органами внутренних дел, как деятельность ОС отражается на работе полиции и на институте гражданского общества.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73