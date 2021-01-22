В июне 2019 года капитан полиции Денис Воронин вместе с коллегами организовал эвакуацию людей из многоквартирного дома в городе Коврове, где произошел хлопок бытового газа.

Указом Президента Российской Федерации заместитель командира ОР ППСП МО МВД России «Ковровский» капитан полиции Денис Воронин награждён медалью «За спасение погибавших». Награду полицейскому вручил начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.В июне 2019 года капитан полиции Денис Воронин вместе с коллегами организовал эвакуацию людей из многоквартирного дома в городе Коврове. В результате возгорания и хлопка бытового газа в здании разрушилась межквартирная перегородка, произошло смещение перекрытий первого этажа, в нескольких квартирах выбило стёкла.Оказавшиеся на месте происшествия сотрудники полиции предприняли необходимые меры для эвакуации жильцов дома и организации путей для беспрепятственного проезда автомобилей МЧС и скорой медицинской помощи.Капитан полиции Денис Воронин узнал, что в одной из квартир находится мужчина, неспособный передвигаться самостоятельно. Понимая опасность, которая грозит жильцу дома, полицейский, используя дыхательный аппарат, вошёл в задымленное помещение, где обнаружил лежащего на полу человека. Обернув голову пострадавшего принесённым мокрым полотенцем, сотрудник полиции на руках вынес его на улицу.В результате слаженных действий полицейских и представителей экстренных служб из дома были эвакуированы более 80 жильцов. Несколько человек, в том числе четверых сотрудников полиции, получивших серьезные травмы, госпитализировали в медицинское учреждение.Следствие по уголовным делам, возбуждённым после трагедии, длилось несколько месяцев. Было установлено, что виновник, 48-летний местный житель, спровоцировал возгорание и хлопок газа, разрезав соединительные шланги включённых газовых приборов.В июне 2020 года Ковровский городской суд вынес постановление о применении к мужчине, признанному невменяемым, принудительных мер медицинского характера.За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, также были награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасение» сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Ковровский» Дмитрий Ермилов, Роман Киселев, Максим Петряков, Владислав Плоцидым.