В этот день у молодых людей появилась возможность поближе познакомиться с работой окружной полиции, узнать об особенностях службы в органах внутренних дел...

В преддверии Дня российского студенчества в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся колледжа МФЮА по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность» побывали в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.В этот день у молодых людей появилась возможность поближе познакомиться с работой окружной полиции, узнать об особенностях службы в органах внутренних дел.Молодые люди встретились с сотрудниками различных служб и подразделений, представителями Совета ветеранов и Общественного совета при УВД по ЮВАО, которые рассказали ребятам о сложной, но очень интересной работе в полиции. Заместитель председателя Общественного совета Вячеслав Аскоченский провел лекцию, в которой призвал ребят к активной гражданской позиции в деле профилактики правонарушений. Представители отдела кадров окружного Управления довели до студентов информацию о том, какие требования предъявляются к сотрудникам полиции и как поступить на службу в органы внутренних дел, рассказали о социальных гарантиях. Перед ребятами выступила старший следователь 3 отдела СЧ СУ УВД по ЮВАО капитан юстиции Ирина Михайлис, которая довела информацию о работе следователя, привела примеры из служебной деятельности. Ребята задали выступающим интересующие вопросы, на которые получили компетентные ответы.В центре кинологической службы полицейские продемонстрировали условия содержания служебных собак, методы дрессировки и достижения при несении службы.Эксперты-криминалисты рассказали о том, какую важную роль играет криминалистическое подразделение в процессе расследования преступлений и показали содержимое чемоданчика эксперта-криминалиста. В ходе беседы студенты узнали, как на месте происшествия обнаруживаются следы преступления, как они закрепляются, а затем производится их изъятие.В тире ребята могли познакомиться с различными видами оружия, находящихся на вооружении органов внутренних дел. Затем студенты побывали в спортивном зал, где инструкторы продемонстрировали им боевые приемы борьбы - как задержать преступника или отразить внезапное нападение.Сотрудники УВД по ЮВАО рассчитывают, что студенты, заинтересовавшись работой полиции в дальнейшем изъявят желание служить в органах внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18