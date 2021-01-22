В 2020 году сумма инвестиций составила 450 млн рублей.

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Владимирской области и гендиректора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера. На мероприятии обсуждались вопросы работы владимирского филиала теплосетевой компании.«2020 году мы инвестировали в инфраструктуру региона 450 млн рублей. Деньги были направлены на замену 25 километров тепловых сетей, а также на проведение работ на генерирующем оборудовании», - рассказал Андрей Вагнер.В 2021 году теплоснабжающая организация намерена потратить свыше 500 млн рублей на обслуживаемую инфраструктуру.Напомним, что компания работает на объектах во Владимире и Юрьев-Польском районе.