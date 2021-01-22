Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская выступила в пятницу на пресс-конференции в Таллине. Политик предложила Евросоюзу расширить санкции против белорусских структур власти.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская выступила в пятницу на пресс-конференции в Таллине. Политик предложила Евросоюзу расширить санкции против белорусских структур власти.Бывший кандидат в президенты рассказала, что сегодня в белорусских тюрьмах содержатся не только политзаключенные, но и люди, которым даже не выдвинули обвинения. "Они страдают каждый день", – подчеркнула Светлана Тихановская.Оппозиционер призвала европейских лидеров ввести ограничения не только в отношении высокопоставленных чиновников, но и судей, работников силовых структур, которые причастны к насилию на демонстрациях."Они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе", – сказала Тихановская.Также политик ответила на вопрос о следующих президентских выборах в Белоруссии. Тихановская сообщила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, передает агентство "Интерфакс".Ранее оппозиционер попросила международные организации . Светлана Тихановская рассказала, что в Белоруссии против нее завели два уголовных дела.Напомним, экс-кандидат в президенты покинула республику через несколько дней после оглашения результатов выборов. По некоторым данным, Светлана Тихановская получала угрозы от властей.