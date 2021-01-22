Журналист Дмитрий Гордон дал резкую оценку экс-президенту Украины Петру Порошенко. Телеведущий обвинил политика во лжи.

Журналист Дмитрий Гордон дал резкую оценку экс-президенту Украины Петру Порошенко. Телеведущий обвинил политика во лжи.Украинский журналист назвал Петра Порошенко "выдающимся актером малых и больших театров", "артистом Советского союза". По его словам, политик обманывает людей без зазрения совести."Ему же соврать – как нам два пальца... Даже один", – подчеркнул Гордон в эфире телеканала "НАШ". Он добавил, что Порошенко нельзя верить, потому что он "абсолютно завравшийся брехун".На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация о том, что против экс-президента Украины возбудили уголовное дело. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.В сентябре прошлого года адвокат Порошенко сообщил, что на него завели около 58 дел. Правозащитник считает все обвинения политически мотивированными, способом давления на партию экс-лидера "Европейская солидарность".По данным Lenta.ru, является фигурантом в делах о попытке конституционного переворота, отмывании денег, легализации преступных доходов через офшоры. По большинству из них бизнесмен проходит свидетелем.Напомним, Петр Порошенко был лидером Незалежной с 2014 по 2019 год. Политик положил начало курсу насильственной украинизации населения и был известен своей враждебной позицией по отношению к России.