Дело в сбыте некачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение против директора фирм ООО «НПФ Костромская Медтехника - Сервис» и ООО «НПФ «Костромская медтехника», а также коммерческого директора последней. Руководителей обвиняют в поставке в регион 97 просроченных аппаратов ИВЛ.По версии следствия, в период с 27 марта по 14 апреля 2020 года они продали коммерческим организациям из Московской и Владимирской областей 387 наркозно-дыхательных аппаратов «ФАЗА-5НР». Оборудование не было зарегистрировано в установленном законом порядке, а подсудимые знали, что их будут использовать в медучреждениях.Как уточняет пресс-служба надзорного ведомства, сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на ИВЛы отсутствовали. Срок их хранения истёк более 15 лет назад, а обслуживания для сохранения пригодности медтехника не проходила.В результате 97 из них оказались в 33-ем регионе. Ущерб владимирской медицине составил 11 млн рублей. Вину в совершении преступлений злоумышленники не признали. Сейчас они арестованы.Дело в сбыте некачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.