В кризисные периоды активизируются всякого рода мошенники. Сейчас в средствах массовой информации появляется большое количество сообщений о том, как граждане теряют свою недвижимость по вине аферистов.

В кризисные периоды активизируются всякого рода мошенники. Сейчас в средствах массовой информации появляется большое количество сообщений о том, как граждане теряют свою недвижимость по вине аферистов. Подавляющее большинство пострадавших подписывали договоры купли-продажи квартиры без участия нотариуса, в так называемой простой письменной форме.Как отмечает Федеральная нотариальная палата «достаточно часто граждане становятся жертвами мошенников, так как, подписывая важные документы, даже не читают их. По данным аналитиков, 7% россиян подписывают кредитные договоры с банками, вообще не читая текст, а ещё 10% подписывают даже те документы, содержание которых не понимают. Среди тех, кто обращается за займами к другим кредиторам, статистика, вероятно, ещё более печальная».Федеральная нотариальная палата рассказала о собственном эксперименте. На улице проводили интервью и просили участников подписать согласие на использование полученного видео. Это согласие подписали все собеседники. В согласие тем временем был включен пункт об отчуждении недвижимости. Участники эксперимента данный пункт не увидели — либо вообще не читали подписываемый документ, либо читали его по диагонали. О том, что он есть, людям потом рассказали сами интервьюеры.Аферисты лишают людей жилья, пользуясь их правовой безграмотностью или попросту невнимательностью. Жертвами преступных схем становятся не только молодые и активные люди, готовые отстаивать свои права, но и пенсионеры, инвалиды — те, кто не в силах себя защитить.Владимирские СМИ не раз рассказывали об аферах, в результате которых люди лишались крыши над головой. Например, в конце 2018 года в нашем регионе действовали преступные схемы: люди брали небольшие займы, в свою очередь, вместо договоров займа им давали подписать договоры купли-продажи принадлежащих им жилых помещений. Далее все жертвы оказывались в МФЦ, где подписывали документы, сути которых не понимали.Крайняя нужда часто приводит к тому, что люди без должной осмотрительности относятся к бумагам, которые их просят подписать «отзывчивые» кредиторы, согласившиеся одолжить денег. Бдительность усыпляют «выгодными» условиями, например, в одной из историй кредит был выдан всего под 5%. Иногда, после долгих судебных разбирательств подобные сделки удается признать недействительными. К сожалению, только в некоторых случаях. Чаще всего аферисты успевают перепродать жилое помещение несколько раз и навсегда исчезают с деньгами.Реализация подобных афер возможна, пока существует простая письменная форма для договоров отчуждения недвижимости. Специалисты МФЦ и Росреестра не общаются лично со сторонами сделки, то есть некому убедиться в том, что человек понимает, какие последствия может иметь заключаемый договор. Чтобы не оказаться бездомным и не искать потом правды в суде, нужно обратиться к нотариусу. Ведь именно своевременное обращение к квалифицированному юристу — нотариусу, может предотвратить мошенническую схему, которая рассчитана на невнимательность граждан.Председатель комиссии по связям с общественностью, нотариус Петушинского нотариального округа Светлана Тужицкая:Фото: Владимирская областная нотариальная палата— Я бы не рекомендовала заключать сделки купли-продажи квартиры или дома в простой письменной форме (без участия нотариуса), так как в этом случае вся ответственность за правовые последствия сделки ложится на её стороны. И если одна из них имеет преступные намерения, велик риск потерять своё жильё.Если же сделка удостоверяется в нотариальной конторе, ответственность за её чистоту несет нотариус. Он проводит правовую экспертизу документов еще до заключения договора, при необходимости запрашивая недостающие бумаги в государственных органах, проверяет дееспособность, устанавливает личность сторон сделки.Затем нотариус обязательно проводит беседу со сторонами договора — это важнейшая часть работы, позволяющая установить, действительно ли стороны готовы заключить сделку на тех условиях, которые заявлены, действуют ли они осознанно и добровольно. До подписания договора сторонам сделки зачитываются и разъясняются его условия и правовые последствия. И только потом стороны подписывают договор, в свою очередь нотариус в тот же день отправляет документы на регистрацию права собственности на имя покупателя в Росреестр.Кроме того, нотариус — единственный участник рынка недвижимости, который несет имущественную ответственность за свои действия, и если по его вине одна из сторон понесла ущерб, возместит его в полной мере.Не случайно сегодня обязательная нотариальная форма сделок предусмотрена в том случае, когда отчуждается имущество, принадлежащее несовершеннолетним или недееспособным гражданам или, если речь идёт о продаже доли в праве собственности на недвижимое имущество. То есть сегодня нотариус удостоверяет наиболее сложные сделки с недвижимым имуществом.25 декабря сообщалось, что Общественная палата (ОП) РФ подготовила рекомендации для Федерального собрания и правительства РФ, цель которых — повышение безопасности сделок с недвижимостью. Поводом стало то, что количество дел о мошенничестве в сфере недвижимости ежегодно растет примерно на 8% во многом по причине существования простой письменной формы сделок с жильём, которая не гарантирует правовой защиты граждан.