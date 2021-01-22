Об этом редакции рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Костромской области несистемщики ожидаемо подставили всех своих сторонников, нарушив сроки уведомления о проведении публичного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.На 23 января в Костроме была запланирована акция с участием группы людей с целью поддержать несистемную оппозицию. Известно, что документы о мероприятии необходимо подавать за 10 дней до даты его проведения.«Однако в городскую администрацию уведомление было представлено только два часа назад, с нарушением всех установленных сроков. Зачем это было сделано – непонятно. О своих планах они заявляли давно. Не было никаких препятствий подготовить бумаги вовремя», - уточнили в пресс-службе администрации Костромской области.Очевидно, группе организаторов важна не сама акция или поддержка, а публичный скандал и сцены с задержаниями. Вдобавок, в документах не указана форма мероприятия, а дата предоставления уведомления указана с ошибкой, что явно свидетельствует о том, что разрешение на акцию никто не ждёт. А организаторы намерены подставить всех, кто поддержит их.Тем не менее, в администрации Костромы уведомление приняли и зарегистрировали, но предупредили авторов, что документ подан с нарушением закона, и мероприятие не может быть проведено.Тем временем в социальных сетях костромичей продолжают вводить в заблуждение, размещая посты о законности проведения акции 23 января.