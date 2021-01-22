В Костроме родители объединились против действий несистемной оппозиции. В нескольких регионах страны проходит акция #детивнеполитики.

Родители возмущены рассылками в соцсетях, где детей призывают выйти на оппозиционные митинги.В Костроме родители объединились против действий несистемной оппозиции. В нескольких регионах страны проходит акция #детивнеполитики.Взрослые не понимают, как можно привлекать несовершеннолетних к политическим играм и, склонять их к участию в несанкционированных митингах.«Дети в силу возраста не имеют сформированной гражданской позиции и не способны оценить риски участия в таких акциях», - пишут разгневанные костромичи.У костромички Инны Лебедевой двое детей. Младший ходит в ясли, а старший учится в 11 классе и собирается поступать в ВУЗ на физико-математическое отделение.«Дети должны заниматься учебой, общаться с друзьями, играть в игры. Лично мне не хотелось бы, чтобы мой сын участвовал в этом мероприятии. У него выпускной класс, нужно сосредоточиться на подготовке к поступлению в университет, думать о своем будущем. Любой адекватный родитель, вне зависимости от своих политических предпочтений, поддержит меня», - отмечает Инна Лебедева.Напомним, что в регионе подросткам от 12 до 17 лет в соцсетях рассылают призывы выйти на улицы. При этом агитаторы инструктируют ребят как поступить, чтоб родители не заподозрили об их участии в мероприятии.Предлагается оставить дома паспорт, заблокировать телефон и не сообщать родственникам о своем местоположении. На все вопросы отвечать, что ушёл в магазин.В ответ на эти действия костромичи запустили свою акцию – под хэштегом #детивнеполитики. Мамы и папы призывают уберечь юных горожан от манипуляций. Тысячи подобных обращений уже размещены в социальных сетях, при этом ежеминутно появляются новые.Напомним, что за участие в несанкционированных митингах можно не только получить штраф или быть арестованным. Молодёжь подвергают ещё и физической опасности. При этом ответственность за поступки несовершеннолетних ложится на родителей. За неисполнение обязанностей по содержанию или воспитанию можно получить штраф.