Кроме этого, для учеников начальных классов было составлено однообразное меню - каши и макароны.

В Петушинском районе прокуратура проверила питание детей в Пекшинской школе. В деятельности предпринимателя, который обеспечивал учреждение провиантом, выявили ряд нарушений.Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в буфете продавали газировку и лимонад, а это запрещено.При этом десятидневное меню для учащихся от 7 до 11 лет разработано без учёта сезонности, а рацион не соответствовал утвержденному списку.Детей из 1-4 классов в разные дни кормили пшённой, гречневой, манной и рисовой кашами, а также макаронами с сыром.За нарушения законодательства одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а второго оштрафовали на 5 тысяч рублей.