В Петушках из огня пожарные вывели двоих человек. Полыхала квартира в двухэтажном доме на улице Чкалова. Что стало причиной, пока устанавливают дознаватели МЧС. Горело 15 квадратных метров

В Петушках из огня пожарные вывели двоих человек. Полыхала квартира в двухэтажном доме на улице Чкалова. Что стало причиной, пока устанавливают дознаватели МЧС. Горело 15 квадратных метров жилья. Прибывшие на место сотрудники тревожного ведомства обнаружили в квартире сильное задымление. Бороться с огнём изнутри возможно было лишь в дыхательных аппаратах. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области