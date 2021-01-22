Сотрудники ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России рассказали студентам об особенностях службы в Госавтоинспекции и наглядно познакомили ребят с автомобильной техникой полиции...

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» учащиеся Института физической культуры, спорта и туризма имени Сенкевича познакомились с работой полиции Северного округа.21 января 2021 года в рамках акции МВД России «Студенческий десант» накануне Дня российского студенчества Управление внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве посетили учащиеся Института физической культуры, спорта и туризма имени Сенкевича. Ребята получили возможность на практике познакомиться с работой полиции севера Москвы. В мероприятии приняли участие 20 студентов и заместитель начальника Отдела воспитательной и социальной работы вуза Елена Лысоиваненко, члены Общественного совета при УВД по САО Александр Зенин, Виталий Пономарев и Сергей Липицкий, а также руководитель ОПП УВД по САО капитан внутренней службы Павел Глаголев, начальник ОМПО майор внутренней службы Александра Саенкова, инспекторы по пропаганде ГИБДД УВД по САО капитан полиции Иван Смирнов и капитан полиции Екатерина Шибина, инспекторы-кинологи ЦКС, в частности старший лейтенант полиции Татьяна Варлахина.Учащихся разделили на три группы, каждую из которых сопровождали члены Общественного совета. Ребята посетили исторический музей Управления. Председатель Совета ветеранов УВД Федор Павлич рассказал много нового и интересного о работе сотрудников советской милиции, в частности, сотрудников территориальных отделов милиции того времени, знакомя с экспонатами музея. Познакомившись с экспозицией, посвященной победе нашей страны в Великой Отечественной войне, ребята задали интересующие их вопросы.Сотрудники ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России рассказали студентам об особенностях службы в Госавтоинспекции и наглядно познакомили ребят с автомобильной техникой полиции, специализированным оборудованием, используемым для выявления нарушений ПДД, а также с приборами, установленными в автотранспортных средствах.О своей работе рассказали и сотрудники ЦКС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, где на службе состоит 40 собак. Полицейские продемонстрировали мастерство двух служебных собак. Они трудятся наравне с людьми. Работа тяжелая, ответственная и требует большого профессионального мастерства и навыков. Собаки также, как и их старшие товарищи, несут службу по охране общественного порядка и безопасности. Ребята на практике увидели, как работают четвероногие полицейские. Есть специалисты по поиску взрывчатки или наркотических средств, а есть следовые собаки, которые идут по следу преступника, и помогают полицейским раскрывать преступления по горячим следам.В заключении мероприятия ребята и их педагог поблагодарили полицейских за увлекательный экскурс в их ежедневную работу аплодисментами и добрыми словами.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29