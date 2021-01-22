Об этом сегодня сообщила на брифинге Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.

Система здравоохранения сформировала ресурсы, которые позволяют эффективно оказывать медицинскую помощь всем заболевшим, и не только ковидом. Об этом сегодня сообщила на брифинге Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.Сейчас из 1905 коек заняты 1295, что позволяет, по мнению руководителя облздрава, вернуть часть из них для оказания плановой помощи, в частности, в областной больнице. Что же касается списка бесплатных лекарств для лечения ковида на дому, то в зависимости от ситуации их перечень определяет лечащий врач. Так, из противовирусных препаратов Минздрав рекомендовал арбидол.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения области: «Что касается набора лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, мы пользуемся методическими рекомендациями 9-го пересмотра. Они находятся в открытом доступе на сайте Минздрава РФ. Там есть раздел посвященный ковид-19. Там предложена схема для лечения пациентов, в том числе и на амбулаторном этапе».Вера Куликова