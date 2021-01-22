Оживить предмет и наделить его душой - такой видит свою задачу в работе скульптор Михаил Блинов.

Оживить предмет и наделить его душой - такой видит свою задачу в работе скульптор Михаил Блинов.В скульптуре важны ритм, динамика, движение, пластика и образ. Чётко обозначенных стилей направлений, по мнению Михила Блинова, сейчас нет. Границы стёрлись - главным осталось самовыражение. И стало больше технических возможностей для осуществления самых смелых задумок. Камень, дерево, бронза и пластик - те материалы, из которых Михаил чаще всего встречает работы на конкурсах. Сегодня состоится первая выставка Михаила Блинова - об истории его развития как художника. Искусство требует профессионализма и знания своего дела, чтобы было, что оставить потомкам. И Михаил надеется, что это будут не повсеместные Алёнушки.Михаил Блинов, скульптор:- Искусство сейчас меняется с такой скоростью, что не успеваешь понять, в хорошую или плохую. Но я верю, что в хорошую, потому что гляд на Всероссийские выставки, которых я участвую, я вижу хорошие и интересные идеи образные. Я считаю что в лучшую сторону меняется наше искусство.