Владимирцы продолжают жаловаться в соцсетях на общественный транспорт, вернее, на его состояние.

Осторожно, двери не закрываются! Владимирцы продолжают жаловаться в соцсетях на общественный транспорт, вернее, на его состояние. А читают ли посты горожан чиновники? И что думают по этому поводу?Ситуацию с городским общественным транспортом с наступлением холодов многие владимирцы уже называют критической. Люди не только мерзнут на остановках, но и ездят, что называется с ветерком, причем ветерок гуляет прямо в салоне переполненного автобуса. Эти кадры сняла Елена Липатова. Автобус 7С движется на большой скорости. То что из него никто не выпал, женщина назвала чудомЕлена Липатова, жительница г. Владимира: «Нас пересадили в следующий автобус, через остановку или через две, к нам подсели люди с предыдущей семерки, которая тоже сломалась, а этот автобус на который нас пересадили заглох в Веризино и нас высадили».Жалуются жители областного центра не только на техническое состояние «Волгабасов». Интервалы между автобусами достигают 40 минутНина Торопова, жительница г. Владимира: «Всех хуже мне не нравится 11С, потому что я как-то раз добиралась до пионеров до конечной очень долго ждала 40 минут ждала и пришлось мне на 23-й и 23й тоже, так вообще эти не очень хорошо ходят».Активисты федерального проекта «Безопасные дороги во Владимирской области» уже обратились в мэрию Владимира с просьбой вмешаться в ситуацию.Илья Зотов, координатор федерального проекта "Безопасные дороги во Владимирской области": «Лучше, если в городе существуют различные виды перевозок, частные или муниципальные, не важно, у нас должны быть абсолютно равное условия для работы всех предприятий различной формы собственности, контроль со стороны города должен быть более весомый и конечно перевозчик должен понимать, что за ним тщательный контроль есть».Городские власти тем временем отправили в адрес перевозчиков, работающих в областном центре требование исправить ситуацию. В мэрии заявляют: если условия контракта будут нарушаться и далее, а люди продолжат мерзнуть на остановках, то соглашение с компанией АДМ может быть расторгнуто.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира: «Свято место пусто не бывает, если кто-то из перевозчиков не справляется со взятыми на себя обязательствами соответственно муниципалитет будет просто обязан принять решения о замещении выбывающих перевозчиков либо нашим муниципальным подвижным составом, либо, поскольку конкурсные процедуры никто не отменял, будут объявлены вновь конкурсные процедуры и победит сильнейший и достойный».Активисты и чиновники также призывают перевозчиков соблюдать нормы закона «О безопасности дорожного движения». Любой автобус вне зависимости от марки и его владельца перед отправлением в рейс должен быть осмотрен специалистами на соответствие требованиям безопасности. Эксплуатация при наличии у них технических неисправностей категорически запрещена.Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Илья Хлудов«Вести Владимир»