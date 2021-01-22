Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибших и пострадавших нет.

Во Владимире в Добром на улице Комиссарова на остановке «Улица Радищева» 21 января после обеда загорелся автобус №14. Известно, что у транспортного средства из-за мороза заклинило тормоза и загорелось заднее правое колесо.В 15:56 в МЧС региона поступил сигнал о происшествии. Пожар был потушен на площади один квадратный метр.Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибших и пострадавших нет.К ликвидации возгорания привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС выясняют причину возникновения пожара.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.