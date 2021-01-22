Массовая вакцинация от коронавируса в регионе, как и во всей стране началась в начале этой недели. Это было поручение президента Владимира Путина. И по состоянию на 21 января в регионе уже более 2 тысяч жителей сделали первый укол, и примерно половина прошла второй, заключительный этап вакцинации. Есть ли проблемы с записью, сколько ожидать своей очереди.

Массовая вакцинация от коронавируса в регионе, как и во всей стране началась в начале этой недели. Это было поручение президента Владимира Путина. И по состоянию на 21 января в регионе уже более 2 тысяч жителей сделали первый укол, и примерно половина прошла второй, заключительный этап вакцинации. Есть ли проблемы с записью, сколько ожидать своей очереди.- В личном кабинете у вас появляется информация, что вы привиты. И портал будет просить заполнить дневник самонаблюдения.Первый укол и первые напутствия. Как следить за своим состоянием, что можно делать в первые дни, а что категорически запрещено. Эту стандартную процедуру врачи пятой городской клинической больницы Владимира уже выучили наизусть. Каждый день через кабинет вакцинации от коронавируса проходят десятки человек.Сергей Замковой, главный врач городской клинической больницы №5 г. Владимира:- Планируем в списки от 80 до 90 человек, но в силу разных причин, перед этим обязательно врач смотрит, там анкета заполняется - есть клинически противопоказания и поэтому до 30 человек отсеивается. Поэтому 40-45-55 человек, но с учётом того, что больше вакцины поступает - мы ещё один кабинет на базе поликлиники открыли.Со вторым кабинетом темпы иммунизации должны повыситься до ста человек в день. С начала всеобщей вакцинации т.е. с 18 января в больнице привили уже около 600 жителей региона. О количестве желающих защититься от опасного вируса можно судить и по больничным коридорам - они всегда полны.- Мы от организации, организация всё оперативно сделала, поэтому проблем не было. Вчера записались - сегодня уже здесь.- Решение давно принял, но в первые дни организационно не знаешь где, что, только в этом вопрос. - А вы записывались физически или через электронную регистратуру?- Физически. - И через сколько вам назначили? - Через три дня.Но не всем так повезло. Многие жители города жаловались, в том числе и на наш вестийный номер Вотсап, что попасть на вакцинацию крайне трудно.Сергей Замковой, главный врач городской клинической больницы №5 г. Владимир:- Очень ждём открытия новых кабинетов, которые с завтрашнего дня должны заработать в других поликлиниках, в первой, четвертой, второй и так далее. Получилось так, что сначала были мы пионерами первопроходцами. Население городское звонило только нам. А наша поликлиника обслуживает самый большой объём населения - это 82 тысячи. Конечно, чисто физически пропустить через себя все 350 тысяч жителей невозможно.Но никому не отказывали, говорит главврач пятой городской больницы. Всех записывали в отдельный лист, для того, чтобы потом передать информацию главам больниц, к которым они приписаны. Причём, с каждым днём активность желающих привиться растёт. Сейчас около 1000 человек стоят в очереди. Хотя ещё недавно противников вакцины и сомневающихся было заметно больше.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Процесс вакцинации претерпевает определенные стадии, которые знают психологи: отрицание, сомнение, принятие и так далее. Когда проводилась первая вакцинация в сентябре 42 медработника прошли эту вакцинацию достаточно осторожно. И сейчас когда уже увидели, что первые смельчаки прошли эту вакцинацию и получили уже вторую дозу - имеют хороший титр антител - стала выстраиваться очередь.А о том, кто может пройти вакцинацию уже сегодня и как записаться - можно узнать из специальной памятки, которую у себя на сайте разместил региональный облздрав. Там же пообещали, что к концу этой недели в регионе будет развернут 41 прививочный пункт. Для удобства запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры Владимирской области и через личный кабинет Единого портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно по Единому номеру 122.Дмитрий Горкин, Семён Карпов, Вести-Владимир.