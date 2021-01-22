Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы будут проводиться в рамках национального проекта«Безопасные и качественные автомобильные дороги».В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства конкретизировали: планируется заменить плиты сопряжения моста с насыпями, восстановить гидроизоляционный слой мостового полотна, устранить дефекты деформационных швов, ограждений, балок и опор, отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме самого моста, дорожникам предстоит отремонтировать подъезды к нему.Комплекс строительно-монтажных работ планируется начать в мае. Стоимость ремонта составит более 13,5 млн рублей.Напомним, 64-метровый мост на улице Мира построен в 1987 году и до настоящего времени на нём ремонтировали только проезжую часть. Благодаря нацпроекту в этом году появилась возможность устранить дефекты и повреждения моста.Сооружение соединяет жилой комплекс с магистральной общегородской четырёхполосной дорогой по улице Мира, а Дворец детского (юношеского) творчества как крупнейшую в областном центре организацию дополнительного образования ежедневно посещает большое количество детей.