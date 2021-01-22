Здесь одни сплошные руины. Вот здесь вот, на этом месте, как раз вот были все наши запасы для животных. Во Владимире сгорела передержка для животных. Дачный домик, в котором она располагалась,

Здесь одни сплошные руины. Вот здесь вот, на этом месте, как раз вот были все наши запасы для животных. Во Владимире сгорела передержка для животных. Дачный домик, в котором она располагалась, полностью уничтожен ночным пожаром. Трагедия произошла на территории СНТ “Имени 9 мая” во Владимире. В маленьком приюте, который волонтеры устроили за свой счет, находилось