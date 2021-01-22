На проспекте Ленина в ДТП попала машина кинологов полиции. Авария произошла около полудня 22 января в районе дома №9. По информации полицейских, автомобиль Ауди вылетел на встречную полосу и

На проспекте Ленина в ДТП попала машина кинологов полиции. Авария произошла около полудня 22 января в районе дома №9. По информации полицейских, автомобиль Ауди вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами: Ниссаном и Нивой. Как раз последняя принадлежит кинологической службе. В кузове Нивы перевозят полицейских собак. Пострадавших в этой аварии нет, хотя, судя