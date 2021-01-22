Напомним, что он построен в 1987 году и за более чем три десятка лет на нём только перекладывали асфальт.

Во Владимире после многочисленных жалоб жителей на состояние моста к Дворцу детского юношеского творчества власти задумались о ремонте объекта.Как рассказали редакции «33Live.Ru» в обладминистрации, интенсивность движения по объекту достаточно высокая. Сооружение соединяет комплекс жилых домов и четырёхполосную магистраль на улице Мира. При этом ДДюТ – крупнейшее в областной столице учреждение допобразования, которое ежедневно посещают десятки детей.«На мосту планируется заменить плиты сопряжения с насыпями, восстановить гидроизоляционный слой, устранить дефекты деформационных швов, ограждений, балок и опор, отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также подъезды к нему», - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.Строительно-монтажные работы намечены на май. Стоимость работ на 64-метровом объекте составит более 13,5 млн рублей.Напомним, что он построен в 1987 году и за более чем три десятка лет на нём только перекладывали асфальт.