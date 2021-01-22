На светофоре у поворота на Никологоры водитель MANа протаранил стоявшую фуру.

На федеральной трассе М-7 в Вязниковском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На светофоре у поворота на Никологоры водитель грузовика протаранил стоявшую фуру.Как отмечает пресс-служба УМВД региона, ЧП произошло 21 января около 10 часов утра. По предварительной информации, 45-летний водитель «MANа» не выдержал необходимую дистанцию и врезался в ещё один «MAN» с полуприцепом, которым управлял 36-летний мужчина.В результате 46-летний дальнобойщик погиб на месте происшествия.Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.