Со слов родственников, рыбаки уехали 17 января на снегоходе в Рязанскую область и не вернулись.

Водолазы МЧС России участвуют в работах по поиску двух рыбаков, провалившихся на снегоходе под лёд на реке Оке в Меленковском районе.22 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области от ОМВД России по Меленковскому району поступил запрос на оказание помощи в поисках 2-х рыбаков, предварительно провалившихся под лёд на реке Оке у населённого пункта Шоркин Бор Меленковского района.Со слов родственников рыбаки уехали 17 января на снегоходе в Рязанскую область и не вернулись, сотрудниками полиции было обнаружено предварительное место их провала под лёд в районе населённого пунта Шоркин Бор на реке Оке Меленковского района. Глубина в месте провала составляет 5 – 7 метров.Пропавшие: мужчина 1970 года рождения, житель города Мурома и мужчина 1965 года рождения, житель села Дмитриевы Горы Меленковского района.Поисковые работы проводились силами водолазов спасательной станции округа Мурома. 21-го января их силами из реки был извлечён снегоход.22 января работы по поиску утонувших осуществляют водолазы специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Владимирской области. Пока поиски результата не дали.Всего к поисковым работам привлекаются 20 человек, 6 единиц техники, от МЧС России – 6 человек 3 единицы техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает об опасности выезда и выхода на лёд водоёмов. По постановлению местной администрации выезд и выход на лёд в указанном месте был запрещён.