К операции подключены водолазы МЧС России.

В Меленковском районе у населённого пункта Шоркин Бор два рыбака на снегоходе провалились под лёд Оки. Как сообщает пресс-секретарь Владимирского МЧС Екатерина Мищенко, водолазы ведомства занимаются поисками мужчин.Итак, 22-го января местная полиция обратилась в МЧС за помощью в поиске любителей зимней рыбалки.«Со слов родственников 17 января на снегоходе они отправились в Рязанскую область и не вернулись. Сотрудниками МВД было обнаружено предварительное место их провала. Глубина водоёма в этом месте составляет 5 – 7 метров», - уточнили в пресс-службе МЧС.Фото: ГУ МЧС по Владимирской областиИзвестно, что в реку провалились двое мужчин – 1970 и 1965 годов рождения. Один житель Мурома, второй из села Дмитриевы Горы.«21-го января спасатели достали из реки снегоход. Поиск людей пока результатов не дал», - добавили в ведомстве.Всего на месте работает 20 человек и 6 единиц техники. От МЧС – 6 человек 3 единицы техники.