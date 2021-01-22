По словам Марины Колтуновой, среди детей до шести лет коллективный иммунитет к Covid-19 составляет 42%. У ребят от 7 до 13 лет - 38 %.

У жителей Владимирской области коллективный иммунитет к коронавирусу составляет порядка 20%. Об этом рассказала пресс-секретарь Владимирского Роспотребнадзора по Марина Колтунова.Масштабное исследование проводилось в 25 субъектах РФ. Выяснилось, что в целом по России он равняется примерно 25%. Интересно, что в городах показатель выше, чем на селе.По словам Марины Колтуновой, среди детей до шести лет коллективный иммунитет к Covid-19 составляет 42%. У ребят от 7 до 13 лет - 38 %.Максимальное количество людей с иммунитетом трудятся в медицине, образовании, торговле и общественном транспорте. Наименьший уровень у работников производственных предприятий.